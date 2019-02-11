РИАМО - 11 фев. Мощные световые «взрывы» неизвестной природы зафиксировал ультрафиолетовый телескоп, установленный на российском спутнике «Ломоносов», который запустили в 2016 году, сообщает в понедельник РИА Новости.

«С помощью телескопа мы получили более значимые результаты, чем ожидали. Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления. <…> Мы не знаем пока, какова их физическая природа. <…> К примеру, во время полета «Ломоносова» на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой «взрыв» огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает «взрыв» – вопрос открытый», – сказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

По его словам, всплески ультрафиолетового излучения освещают всю атмосферу Земли, но часть из этих всплесков ученым неизвестна. В частности, к ним относятся спрайты – электрические разряды в мезосфере и термосфере – и эльвы – огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака. При этом атмосфера Земли очень «засорена» различными вспышками, из-за чего фиксировать космические лучи очень высоких энергий крайне сложно при помощи телескопа, установленного на «Ломоносове».

«Среди таких вспышек есть как природные явления, так и антропогенные, например, мы пролетаем над аэропортом и «видим» сигнальные огни. Наш телескоп регистрирует и огни городов, а также обнаруживает воздействие мощных радиостанций на верхнюю атмосферу. Все это нам, конечно, мешает в поисках следов космических частиц. Но мы научились выделять те природные явления, которые нам нужны», – объяснил Панасюк.

Космический аппарат «Ломоносов» вывели на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный». Аппарат изучает транзиентные световые явления (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационные характеристики земной магнитосферы.