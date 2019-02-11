РИАМО - 11 фев. Средняя температура первой декады февраля в столице оказалась на уровне минус 1,6 градуса, а это на 5,1 градуса превышает норму, однако в конце месяца в Москву вновь придет похолодание, особенно сильные морозы ожидаются на последней неделе февраля, сообщается на сайте «Метеовести».

«По своим климатическим характеристикам февраль в Москве — самый холодный и самый сухой месяц зимы. И если по количеству осадков он оправдывает свое место в климатической иерархии, за первую декаду в осадкомеры метеорологов попало лишь 3 миллиметра осадков, что составляет 7% от месячной нормы, то по температуре он практически догнал март. Средняя температура первой декады февраля в столице составила минус 1,6 градуса, что на 5,1 градуса выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении.

Сильных осадков и температурных рекордов в эти дни не было.

Однако уже 12-13 февраля в городе ожидаются сильные осадки, а во второй половине месяца в Москву придут морозы. Наиболее сильными они будут на последней неделе месяца.