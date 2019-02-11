РИАМО – 11 фев. Минпромторг России намерен вернуть в российские города палатки и ларьки, так как малые форматы торговли востребованы в стране, например, продажа мясных изделий из автолавок или фудтраков популярна у населения, сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект о нестационарной и мобильной торговле, разработанный Минпромторгом РФ.

«Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка. Но сегодня производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов. Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница - важнейший формат торговли», — сказал Евтухов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч. Это дополнительная загрузка автопрома. Дополнительные инвестиции в мобильные форматы составят несколько сотен миллиардов рублей.

По словам замминистра, малая нестационарная розница дает рабочие места также в смежных сферах. Развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.

«В регионах малые форматы сохранились, особенно в небольших населенных пунктах, где торговым сетям работать невыгодно. Но зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. Там, где есть нормальное отношение к торговле, нестационарные и развозные форматы развиваются. Потом может прийти другой глава и принудительно все убрать», — подчеркнул Евтухов.

Он добавил, что законопроект был разработан для защиты прав предпринимателей, чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности.

«Продажа мясных изделий из автолавок или фудтраков востребована населением. Малые форматы необходимы еще и потому, что в России имеется серьезный дефицит качественных торговых площадей. Малому бизнесу приходится переводить квартиры на первых этажах жилых домов в магазинчики, ютиться в подвалах и так далее», — отметил Евтухов.

Он пояснил, что законопроект создаст условия для развития конкуренции в торговле.