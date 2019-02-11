РИАМО – 11 фев. Для столичных школьников в Московском центре развития кадрового потенциала образования пройдет акция «ЕГЭ: из года в год» с 15 по 16 февраля, которая будет также полезна учителям, классным руководителям и представителям администрации школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники смогут попробовать себя в роли эксперта предметной комиссии, получить консультации по государственной итоговой аттестации (ГИА), а также узнать, в чем особенность содержания контрольно-измерительных материалов и как работать со сложными заданиями», - говорится в сообщении.

Программа акции составлена на основе часто задаваемых вопросов и анализа ошибок, допущенных в ходе ЕГЭ. Она будет полезна старшеклассникам, учителям, классным руководителям и представителям администрации школ.

Кроме того, на протяжении двух дней гостей ждут групповые консультации по математике (профильному и базовому уровню), русскому и английскому языкам. 16 февраля пройдут консультации по всем предметам ГИА-11.

В этом году выпускники впервые будут сдавать Единый государственный экзамен по китайскому языку. Здесь можно будет узнать все о его содержании.

«На деловой игре «Выпускник в роли эксперта: проверим вместе развернутый ответ» участники под руководством экспертов предметных комиссий проверят варианты ответов по русскому языку, математике, английскому языку и обществознанию. А на интерактивном занятии «МЭШ» — помощник ЕГЭ» ребята попробуют актуализировать и оценить эффективность использования ресурсов «Московской электронной школы» при подготовке к экзамену под руководством учителей — разработчиков специальных уроков, тестов и электронных пособий», - дополняется в материале.

Результаты экзаменов можно будет узнать в своей школе и на mos.ru. Также на портале есть возможность подать апелляцию при несогласии с выставленными баллами в электронном виде. Такое нововведение действует с 2018 года.