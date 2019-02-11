РИАМО – 11 фев. Бесплатные кинопоказы к 75-летию со дня рождения знаменитого актера Олега Янковского пройдут в кинотеатрах сети «Москино» с 22 по 24 февраля, зрители смогут увидеть шесть фильмов с его участием, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 22 по 24 февраля в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов с участием Олега Янковского. Ретроспектива приурочена ко дню рождения артиста — 23 февраля ему исполнилось бы 75 лет. Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации. С подробным расписанием показов и описанием картин можно ознакомиться на сайте «Москино», - говорится в сообщении.

Бесплатные показы пройдут в семи кинотеатрах сети — «Полете», «Сатурне», «Вымпеле», «Молодежном», «Туле», «Факеле» и «Юности».

«Олег Янковский — актер редкого таланта. Он был одинаково убедителен и точен в разных образах — как в «Зеркале» Андрея Тарковского и «Убить дракона» Марка Захарова, так и в соцреалистических производственных драмах, из которых в нашу ретроспективу вошли «Премия» Сергея Микаэляна и «Обратная связь» Виктора Трегубовича», — сказала генеральный директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

В кинотеатре «Сатурн» 22 февраля, в пятницу, состоится показ драмы «Слово для защиты» (1976) Вадима Абдрашитова. Зрителей ждут на сеанс в 11:00. В этот же день в кинотеатре «Тула» в 14:00 можно будет увидеть производственную драму «Обратная связь» (1977). В фильме режиссера Виктора Трегубовича Олег Янковский играет секретаря горкома Леонида Сакулина.

«А кинотеатр «Вымпел» в 15:30 приглашает на показ картины «Крейцерова соната» (1987). Лента снята режиссером Михаилом Швейцером по мотивам одноименной повести Льва Толстого. Главный герой Василий Позднышев, которого сыграл Олег Янковский, рассказывает случайному попутчику в поезде, как он, интеллигентный и уважаемый человек, любящий муж и заботливый отец, заподозрив жену в неверности, становится ее убийцей», - добавляется в материале.

Еще одну производственную драму — «Премию» (1974) режиссера Сергея Микаэляна покажут в кинотеатре «Полет» в 17:15. Практически все действие картины разворачивается в одном помещении на заседании парткома строительного треста.

Кроме того, 22 февраля состоится показ киноленты Марка Захарова «Убить дракона» (1988), снятой по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон». Зрителей ждут в кинотеатре «Молодежный» в 18:00. Олег Янковский играет в фильме трехглавого дракона, который деспотично правит городом вот уже 400 лет.

«А 23 февраля, в субботу, в кинотеатре «Факел» покажут автобиографическую ленту Андрея Тарковского «Зеркало» (1974). Начало сеанса в 13:30. Это история жизни главного героя по имени Алексей, который в фильме показан еще ребенком. Повествование сплетено из отрывков воспоминаний, снов, фантазий и документальной хроники. События происходят до, после и во время Великой Отечественной войны. Отца и мать главного героя играют Олег Янковский и Маргарита Терехова», - уточняется в материале.

Янковский — советский и российский актер театра, кино и телевидения. Окончил Саратовское театральное училище. Его кинодебют состоялся в 1968 году, когда он сыграл роль Генриха Шварцкопфа в картине «Щит и меч» Владимира Басова. Именно благодаря ей молодой актер обрел известность.

Янковского можно увидеть более чем в 80 кинокартинах, наибольшую популярность ему принесли такие фильмы, как «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Влюблен по собственному желанию». Актер скончался 20 мая 2009 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.