РИАМО - 11 фев. Сообщение о нахождении взрывчатых веществ в торговом центре «Июнь» в подмосковных Мытищах оказалось ложным, из-за анонимного звонка из здания эвакуировали 3,5 тысячи человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 22:45 10 февраля 2019 года после обследования помещений ТЦ кинологическими расчетами наличие взрывоопасных веществ (предметов) не подтвердилось, угрозы жизнедеятельности населения нет, вызов ложный», - говорится в сообщении.

Сообщение об угрозе минирования поступило в МЧС в 18:20 10 февраля. Из-за угрозы из здания пришлось вывести около 3,5 тысяч человек.

С 5 февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». В правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок прокатилась по России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.