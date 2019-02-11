РИАМО - 11 фев. Полицейские задержали двух жителей подмосковного Ногинска в возрасте 22 и 36 лет, один из которых ранее был неоднократно судим, по подозрению в разбойном нападении и вымогательстве в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, находясь в лесном массиве в районе Северного проезда, угрожая пистолетом, похитили у несовершеннолетнего местного жителя мобильный телефон, после чего потребовали 10 тысяч рублей за его выкуп и с места происшествия скрылись», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские установили подозреваемых и во взаимодействии с сотрудниками управления Росгвардии по Московской области задержали злоумышленников с поличным при передаче требуемой суммы.

В ходе досмотра у одного из задержанных обнаружили и изъяли травматический пистолет, используемый при совершении преступления.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.