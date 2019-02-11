РИАМО – 11 фев. Режим работы светофоров оптимизировали на пешеходных дорогах в 20 районах столицы с начала 2019 года, в их числе Южное Тушино, Дмитровский район, Ивановское, Раменки, Пресненский район, Сокольники, Дорогомилово, Аэропорт и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По просьбам местных жителей на некоторых устройствах увеличили продолжительность зеленого сигнала для пешеходов, на других — снизили время его ожидания (длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели). Благодаря изменению режима работы светофоров горожане получают больше времени для того, чтобы перейти дорогу», - говорится в сообщении.

Например, на пересечении улицы Усиевича с Головановским переулком уменьшили время ожидания зеленого сигнала на 20 секунд — с 65 до 45 секунд. А перейти с Осенней улицы на Крылатскую теперь можно не за 20, а за 25 секунд.

«Светофоры перенастраивают на самых оживленных улицах Москвы, где большой поток пешеходов. Иногда им приходится долго ждать зеленого сигнала. При оптимизации работы светофоров мы учитываем дорожную обстановку рядом с переходами, чтобы изменения не повлияли на загруженность дорог. После перенастройки устройств двигаться по городу удобно пешеходам, пассажирам городского транспорта и автомобилистам», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого, с начала года в столице изменили ночной режим работы светофоров на 72 пешеходных переходах. Раньше они функционировали в режиме желтого мигающего сигнала — он разрешает транспорту двигаться, но предупреждает о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода. В целях повышения безопасности всех участников движения здесь включили трехцветный режим, как и в дневное время суток.

Режим работы светофоров начали регулировать по просьбам москвичей с апреля прошлого года. Это сделали уже на 262 пешеходных переходах.