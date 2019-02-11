РИАМО – 11 фев. Добровольческую деятельность в разных направлениях готовы продолжать три четверти столичных волонтеров, которые приняли участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Три четверти московских волонтеров чемпионата мира по футболу готовы продолжать добровольческую деятельность в событийном, культурном, социальном и других направлениях. Исследование проводилось ресурсным центром «Мосволонтер» комитета общественных связей Москвы совместно с автономной некоммерческой организацией «Эволюция и филантропия», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в онлайн-опросах и интервью приняли участие 1215 респондентов — участников программы «Городские волонтеры». По результатам исследования «Волонтерство на спортивных мегасобытиях (на примере Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018)», 77% опрошенных сообщили, что улучшили коммуникативные навыки. 80% респондентов расширили круг друзей и знакомых — особенно горожане в возрасте до 25 и старше 55 лет.

«О росте уверенности в своих силах рассказал 61% опрошенных, а о повышении уровня знаний — 73%. 65% добровольцев стали лучше понимать граждан других стран и представителей других культур. 50% респондентов сообщили, что волонтерский опыт позволил лучше понять другие поколения (молодых, взрослых или пожилых)», - добавляется в материале.

Кроме того, о повышении информированности о разных направлениях добровольчества заявили почти 90% опрошенных. 81% добровольцев отмечает рост собственной осведомленности о работе волонтерских организаций, НКО и благотворительных фондов.

Родственники и знакомые 88% опрошенных узнали больше о волонтерстве благодаря их деятельности на чемпионате мира по футболу. 70% респондентов стали чаще общаться с добровольцами или представителями НКО, благотворительных фондов.

«В качестве гостя или зрителя посетили мероприятия для волонтеров родственники и знакомые более 47% опрошенных. А близкие 43% респондентов стали участвовать в добровольческих программах на эпизодической или регулярной основе», - уточняется на сайте.

После Кубка конфедераций — 2017 56% волонтеров стали чаще помогать на спортивных мероприятиях, 59% — на культурно-массовых. 42% добровольцев начали участвовать в новых направлениях, 19% — жертвовать на благотворительность. Еще семь процентов респондентов устроились на работу в НКО.

Наиболее привлекательными для волонтеров направлениями оказались спортивное, событийное, культурное, социальное и экологическое добровольчество. В программах «Мосволонтера» намерен участвовать 61% опрошенных. Заниматься волонтерством через образовательные учреждения, включая добровольческие центры вузов, собирается треть респондентов. Четверть опрошенных — через НКО и благотворительные центры, а еще 26% — в частном порядке, то есть лично или с друзьями.