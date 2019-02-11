РИАМО - 11 фев. В Москве в ближайшее время пройдут испытания российского беспилотного трамвая, сделанного на базе модели «Витязь-М», на первом этапе контролировать движение будет водитель, пишет газета «Ведомости».

«Российский разработчик беспилотных систем Cognitive Technologies и производитель транспортных средств «ПК «Транспортные системы» разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее время начнут тестировать его на маршруте №17 (Останкино – Медведково)», — говорится в статье.

Сейчас трамвай испытывают в депо имени Баумана и в ближайшие месяц-два выпустят на линию без пассажиров. Во время тестирования в кабине будет находиться водитель. На первом этапе он будет контролировать движение трамвая, система сможет вмешиваться в его действия в двух случаях: она автоматически затормозит, если обнаружит на пути движения посторонний объект, и снизит скорость, если водитель слишком быстро двигается на опасном участке дороги или в плохих погодных условиях.

«Умный трамвай сделан на базе модели «Витязь-М», которую производит «ПК Транспортные системы» (в 2016 году «Мосгортранс» заключил контракт на поставку 300 трамваев этой модели). <…> Cognitive Technologies разрабатывала интеллектуальную систему управления, включающую до 20 видеокамер и до 10 радаров. <…> Они позволяют системе распознавать людей, машины и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении светом или ночью», — добавляется в материале.

Главный риск во время испытаний трамвая – неправильная реакция системы на дорожные препятствия, не представляющие угрозу, например, камень или снег, из-за чего трамвай резко затормозит и спровоцирует ДТП. Поэтому во время тестирования нужно выявить долю правильных и ложных срабатываний системы.

Полностью беспилотный трамвай может появиться к 2021–2022 годам.

Ранее заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отмечал, что трамвай может стать первым видом беспилотного транспорта в городе с учетом того, что в Москве уже примерно 70% путей обособлено от проезжей части.