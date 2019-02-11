РИАМО – 11 фев. На портале «Узнай Москву» появились новые маршруты под одним названием – «Москва «посольская», они были созданы в честь Дня дипломатического работника, который празднуется 10 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На портале «Узнай Москву», созданном городским департаментом информационных технологий совместно с департаментом культурного наследия города, появились два новых маршрута под единым названием «Москва «посольская». Первый проходит по Поварской улице и окрестностям, второй — по Пречистенке и прилегающим кварталам. Маршруты разработали специально ко Дню дипломатического работника, который отмечается 10 февраля», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что впервые казенное жилье было предоставлено иностранным дипломатам в 1556 году. Именно тогда английских купцов поселили в бывших палатах печатника Ивана Бобрищева. Современная история Москвы «посольской» началась в 1918 году, после переезда правительства из Петрограда. Между иностранными дипломатическими миссиями распределялись бывшие господские особняки и доходные дома.

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов добавил, что всего в столице 113 посольских особняков — объектов культурного наследия. Все они представляют собой ярчайшие примеры работ лучших архитекторов и формируют неповторимый облик Москвы.

«Это и особняк Анны Кекушевой на Остоженке, и особняк Ивана Миндовского на Поварской улице, и дом Бройдо-Бурдакова в Денежном переулке, и многие другие. Сегодня больше всего «посольских» зданий находится в районе улиц Пречистенки, Арбата и Поварской, где предпочитали селиться обеспеченные домовладельцы. Эти особняки хранят дух эпохи, а также удивительные тайны и истории, которые можно узнать, совершив прогулку по новым маршрутам», — перечислил Емельянов.

Для того чтобы найти подробное описание прогулок на портале «Узнай Москву», нужно выбрать вкладку «Маршруты», а затем — «Москва «посольская» по Поварской и окрестностям» или «Москва «посольская» по Пречистенке и окрестностям».

Глава Мосгорнаследия уточнил, что на каждом маршруте предусмотрено 17 остановок. Все они обозначены на интерактивной карте. Нажав на одну из точек, можно найти подробную информацию о том или ином месте «посольской» Москвы. Маршруты доступны и в приложении для смартфонов, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.

«Портал «Узнай Москву» продолжает открывать столицу с новых сторон. Появление новых маршрутов решено приурочить к профессиональному празднику всех дипломатических работников. На этот раз пользователи смогут совершить импровизированную «кругосветку» в пределах Садового кольца. Во время прогулки им предстоит увидеть посольства и резиденции Австралии, Бразилии, Чили, Швейцарии, других стран и, конечно, здание МИД», — заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

День дипломатического работника — профессиональный праздник, который был учрежден в 2002 году указом Президента РФ Владимира Путина. Дата 10 февраля связана с историей первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа. Самое первое упоминание о нем относится к 10 февраля 1549 года. Первым возглавил приказ подьячий Иван Михайлович Висковатов (Висковатый), которому царем Иваном Грозным было «приказано посольское дело».

«Узнай Москву» — совместный проект департамента образования, департамента культурного наследия, департамента культуры и Департамента информационных технологий. В интерактивных гидах по достопримечательностям города собраны описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 68 тематических прогулочных маршрутах. Проект постоянно развивается.