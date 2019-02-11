РИАМО – 11 фев. В Московском зоопарке родились на свет первые в этом году птенцы, детеныши вылупились у пингвинов Гумбольдта и больших бакланов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В природе большинство птенцов вылупляются весной и летом, когда тепло и достаточно корма. В зоопарке животные круглый год содержатся в подходящих для выращивания потомства условиях и получают достаточно пищи, поэтому период размножения у них может наступать несколько раньше», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, родителями стали сразу четыре пары пингвинов Гумбольдта, обитающие в павильоне «Дом птиц» на старой территории зоопарка. Сейчас четырем птенцам чуть больше месяца. Вес старшего из них — 1,2 килограмма, а самого младшего — 500 граммов. Пингвинята покрыты сероватым пухом, разительно отличающимся от гладкого черного оперения взрослых особей. Большую часть времени малыши проводят в специальных гнездах — выстланных пухом углублениях в камнях. Родители кормят и согревают их.

«Выходить из своих укрытий пингвинята начнут ближе к середине марта. Тогда наши посетители смогут разглядеть их как следует. Примерно в это же время они начнут самостоятельно питаться — заглатывать небольших рыбок, принесенных киперами (сотрудники Московского зоопарка, ухаживающие за его обитателями). После первой линьки, которая пройдет в возрасте двух-трех месяцев, они сменят пух на оперение, пригодное для плавания. А взрослым оперением обзаведутся в возрасте двух лет, после нескольких линек», — добавила Акулова.

Двух птенцов больших бакланов уже можно увидеть в павильоне «Птицы и бабочки» на новой территории зоосада. От взрослых сородичей они отличаются более светлым и пушистым оперением. Пока маленькие бакланы не покидают гнезда и с пронзительным писком требуют от родителей корма. Воспитанием и выкармливанием птенцов занимаются и самец, и самка.

Кроме того, в начале апреля детеныши вместе со своими родителями переедут в открытый вольер на болото, расположенное на новой территории зоопарка. Там они будут учиться плавать, и нырять. Кстати, бакланы очень хорошие пловцы. Они способны без единого всплеска погрузиться в воду и преследовать рыбу на глубине трех-четырех метров. Птица может задерживать дыхание более чем на две минуты. Этого времени вполне достаточно, чтобы поймать и вытащить из воды добычу.

Акулова завила, что к выведению потомства готовятся кудрявые и розовые пеликаны. Пернатые уже обустроили гнезда в теплом павильоне «Птицы и бабочки», однако пока что между парой кудрявых и парой розовых пеликанов идет борьба за лучшее место. Птицы пытаются впечатлить друг друга, громко хлопая крыльями, распуская оперение и всячески демонстрируя свое превосходство над соперниками.

Также период ухаживаний наступил у лебедей-шипунов и черных лебедей, казарок, мандаринок и других водоплавающих птиц. Понаблюдать за ними посетители зоопарка могут на большом пруду на старой территории зоосада.

В 2018 году в Московском зоопарке появились на свет более 800 детенышей. Теперь коллекция зоосада насчитывает свыше 1200 видов и 10,5 тысяч особей. Самое большое прибавление было у птиц (у них вылупился 341 птенец) и представителей класса млекопитающих (247 малышей). У рептилий родились 68 детенышей, а у рыб и амфибий — более 50. А вначале 2019 года в зоопарке вылупился малыш редкого мексиканского ядозуба. В скором времени его можно будет увидеть в павильоне «Террариум» на новой территории зоопарка.