РИАМО - 11 фев. Людям, которые болеют ОРВИ или гриппом, не стоит обниматься и целоваться со своими вторыми половинками в День святого Валентина, чтобы не заразить их, сообщили РИАМО врачи-терапевты.

«ОРВИ, грипп, корь - эти заболевания передаются воздушно-капельными путем. Конечно, при близком, тесном контакте это распространяется гораздо легче и быстрее. Я бы сейчас даже не рекомендовала много ходить по различным магазинам и торговым центрам, особенно с маленькими детьми, чтобы избежать заболеваний. Тем более не рекомендую близко обниматься и целоваться», - сказала врач-терапевт, иммунолог клиники «Чайка» Ирина Ярцева.

Врач-терапевт высшей категории клиники «К+31», кандидат медицинских наук Наталья Уразова также отметила, что возбудители ОРВИ и гриппа могут попасть в организм при вдыхании зараженного воздуха.

«Тут без этого праздника (День всех влюбленных - ред.) мы можем контактировать с людьми, которые болеют. Сейчас у нас на приемах идут люди, которые проговаривают факт инфицирования от близких родственников. Если вы болеете, то целоваться и обниматься со здоровыми людьми не нужно», - предупредила Уразова.

День святого Валентина или День всех влюбленных – праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.