РИАМО - 11 фев. В понедельник в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода без существенных осадков, температура воздуха может подняться до двух градусов тепла, атмосферное давление понизится и будет в пределах нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и область останутся на периферии антициклона. Ожидается облачная погода без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет юго-западного направления, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит в середине дня 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия являются неблагоприятными и могут вызывать недомогания и обострения при воспалительных заболеваниях суставов, органов дыхания, позвоночника. При таких условиях погоды могут учащаться острые респираторные и простудные явления. В такие дни специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать организм приемом комплекса витаминов.