РИАМО - 10 фев. В подмосковном Одинцове полицейские задержали местную жительницу, она подозревается в краже бытовой техники и личных вещей из квартиры, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Немчиновского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о краже бытовой техники и личных вещей из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Вокзальная в Одинцове. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 51-летняя местная жительница. <…> Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.