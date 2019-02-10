РИАМО - 10 фев. В столице неизвестный с помощью мобильного телефона через приложение украл со счета женщины порядка 2 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в отдел МВД от женщины 1987 года рождения поступило сообщение о краже по адресу: улица Озерная, дом 10.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 07:00 2 февраля по неустановленное время 3 февраля неизвестный, используя сотовый телефон, принадлежащий заявительнице, через мобильное приложение с ее счетов в банке совершил кражу денежных средств в сумме свыше 1,81 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».