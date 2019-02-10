РИАМО - 10 фев. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в подмосковном Дмитрове открылась выставка живописи «Метаморфозы. Картины двойного видения», в экспозиции представлено свыше 60 полотен, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Картины двойного видения - это всегда результат сложного визуального и сюжетного осмысления. Явление каждой такой работы - настоящее событие.

«Всего на выставке будет представлено более шести десятков полотен-иллюзий: портреты известных исторических и культурных деятелей прошлого, мифологических персонажей, писателей и художников в невероятном магическом решении оптического фокуса», - говорится в сообщении.

В выставке приняли участие мастера оптических иллюзий - сибиряк Вадим Долинский, украинец Олег Шупляк, армянин Артуш Восканян.