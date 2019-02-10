РИАМО - 10 фев. Неизвестный проник в квартиру пенсионерки на Щелковском шоссе в столице и украл оттуда более 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в службу «02» от пенсионерки 1938 года рождения, зарегистрированной по адресу: Щелковское шоссе, 90, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 8 февраля с 11:00 до 20:00 неизвестный путем свободного доступа вошел в квартиру по указанному адресу, откуда совершил кражу денежных средств в сумме свыше 1,216 миллиона рублей, 600 долларов США, принадлежащих заявительнице», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил более 1,255 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».