РИАМО - 10 фев. В столичном парке «Зарядье» 11 февраля откроется первая выставка экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 в рамках цикла совместных проектов фотоагентства Magnum Photos и комитета по туризму Москвы, зрители смогут увидеть работы до 4 марта, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы комитета по туризму.

«Фотографами зимней лаборатории стали Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана. Команда провела почти две недели в Москве и запечатлела архитектуру, ритм и настроение города. Куратором проекта стала Нина Гомиашвили», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что фотографы агентства Magnum Photos на протяжении всего проекта Magnum Live Lab/19, который стартовал в конце января, исследовали разные уголки Москвы, создавая сотни снимков, которые постепенно заполняли выставочное пространство. Зрители могли наблюдать за каждым этапом творческого процесса и застать проект на различных стадиях готовности — от белых стен с разметкой фотографов до финальных распечатанных снимков.

Увидеть итоги работы Magnum Live Lab/19 можно будет c 11 февраля по 4 марта в павильоне «Купол» парка «Зарядье» с 10:00 до 20:00.

«Одной из особенностей проекта экспериментальной лаборатории стало то, что фотографам предстояло познакомиться с городом за очень короткий промежуток времени. И восприятие Москвы происходило через восприятие города как театра. Прежде всего, внимание уделялось декорациям - архитектуре Москвы как сюжетам театральных пьес - событиям городской повседневности и действующим лицам - городским типажам, которых мастера выбрали главными героями своих снимков», - добавил представитель пресс-службы.