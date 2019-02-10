РИАМО – 10 фев. В воскресенье на базе арт-усадьбы «Веретьево» в Талдомском городском округе состоялся лыжный марафон «Николов перевоз», объединивший более тысячи спортсменов из разных регионов страны, а также из Белоруссии и Финляндии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Всего на берег Дубны прибыло в этот раз свыше 7 тысяч человек, в марафоне участвовало около тысячи спортсменов. Все сложилось в этот день – отличный лед, прекрасное скольжение, комфортная погода. Традиция марафона в том, что гонка проходит по руслу реки, что придает этому действу особый спортивный шик, уникальность, стиль и скорость.

«Марафон украсили своим участием бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России Алексей Петухов, двукратный чемпион Паралимпийских игр 2014 года по биатлону и лыжным гонкам Владислав Лекомцев, старший тренер Паралимпийской лыжной сборной по лыжам и биатлону Ирина Громова», – отмечается в сообщении.

Все они стали приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага марафона.

«Тепло приветствовал собравшихся один из организаторов лыжного марафона «Николов перевоз», основатель и призер лыжных марафонов Russialoppet и Euroloppet Георгий Кадыков-Орбелиани. А старт этому грандиозному спортивному празднику дал глава Талдомского городского округа Владислав Юдин», – уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, на сегодняшний день этот марафон входит в пятерку ведущих лыжных марафонов страны – по масштабу и уровню организации, по числу участников и высокой имиджевой составляющей события.

«Организатором марафона «Николов перевоз» выступают правительство Московской области, администрация Талдомского городского округа, ассоциация лыжных марафонов Russialoppet», – перечисляется в материале.

Программа марафона была полностью выполнена. Также состоялись марш малышей, забеги на 5 и 10 километров. Огромное число лыжников испытали себя на 25 и 50-километровых дистанциях.