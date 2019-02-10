РИАМО - 10 фев. Столица в 2018 году вышла на второе место в мире по числу зарегистрированных автомобилей каршеринга, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«По итогам 2018 года Москва вышла на второе место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга). В этом году выйдем на 1-ое, как вы думаете?» – говорится в сообщении.

Москвичи активно пользуются сервисами аренды различного транспорта в столице, за 2018 год горожане совершили 27 миллионов поездок на прокатных машинах, велосипедах и самокатах.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.