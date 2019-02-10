РИАМО – 10 фев. В Зеленограде мужчина выжил после падения с 12 этажа, спастись удалось благодаря полноватой комплекции, сообщает «Московский комсомолец».

«Бывший офицер силовых структур, мастер спорта по лыжам начал стремительно набирать вес после выхода в отставку. В результате к 36 годам он «раздался» до 130 килограммов. Экс-оперативник получил проблемы с сердцем и гипертонию. Заболевание в очередной раз дало о себе знать около полуночи в четверг, 7 февраля. Мужчине стало плохо, он начал задыхаться и настежь открыл окно. Чтобы прийти в себя, бедолага оперся локтями на подоконник и задремал. Ничего из того, что происходило дальше, он не помнит», – отмечается в сообщении.

Хронологию событий помогли восстановить соседи этажом ниже.

«Супружеская пара проснулась от оглушительного грохота – как будто машина на полном ходу врезалась в столб. Выглянув в окно спальни, жильцы увидели, что их кондиционер искорежен. Присмотревшись лучше, ошарашенный сосед увидел, что в куче снега, которую коммунальщики набросали на клумбу, сидит грузный мужчина, машет руками и кричит. Оказалось, что из-за накатившего сна бывший лыжник потерял равновесие и вывалился в окно», – подчеркивается в материале.

Если бы на пути не было кондиционера, мужчина рухнул бы на асфальт.

«Но он отпружинил от металлической конструкции и приземлился в метре от тротуара. Снег и солидная жировая прослойка сделали свое дело: у пострадавшего медики не нашли ни одного перелома», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, мужчина даже не терял сознания.

«Сутки он провел в реанимации, после чего врачи перевели его в отделение кардиологии – отставному офицеру надо отойти от пережитого шока и подлечить гипертонию», – заключается в материале.