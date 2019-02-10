РИАМО - 10 фев. Студенческий актив Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова пригласили принять участие в координации работ добровольцев и волонтеров при ликвидации чрезвычайных ситуаций Центра экстренной психологической помощи МЧС России, сообщается на сайте МЧС России.

В рамках встречи ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика Виктора Садовничего со студенческим активом университета директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу пригласила студенческий актив МГУ принять участие в координации работ добровольцев и волонтеров при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Идея создать добровольческий, волонтерский координационный центр, который бы взял на себя организацию деятельности тех, кто по зову сердца пришел помочь в ликвидации чрезвычайных ситуаций, появилась после трагических событий в Магнитогорске, которые еще раз показали, что все больше людей остаются неравнодушными, объединяются, чтобы помочь, оказавшимся в трудной ситуации», – сказала Шойгу.

Она отметила, что в штабе, где размещались пострадавшие, их родственники, – в обычную среднюю школу, – сложно было войти, так как там была очередь из людей, которые приносили вещи первой необходимости.

«Гуманитарной помощи в Магнитогорске было много, ее нужно было сортировать, раскладывать по размерам, организовывать распространение среди нуждающихся. И это одна из тех задач, которой могли бы заниматься добровольцы. Но для этого также нужна координация их деятельности», – добавила Шойгу.

Также она выступила за системное добровольчество, когда люди осознано выбирают эту сферу деятельности и готовы отдавать ей свои силы и время. Она отметила, что нельзя прийти в больницу к больным детям, поиграть с ними один раз и больше туда не вернуться. Желающих стать добровольцами призываю подумать, перед тем как принимать окончательное решение.

«Вступив на этот путь, бывает иногда сложно передумать. Хотелось бы пригласить к работе весь студенческий актив. Если есть ребята, которым интересна волонтерская, добровольческая деятельность в области ликвидации ЧС, мы были бы очень рады сотрудничеству», – резюмировала Шойгу.

В Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.