РИАМО - 10 фев. Драка между двумя мужчинами произошла после хоккейного матча в Сергиевом Посаде, в результате конфликта один из участников погиб, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 февраля.

«По некоторым данным, личность подозреваемого в убийстве установлена. Ранее он был судим за хулиганство», - говорится в сообщении.

Полиция ведет розыск подозреваемого в убийстве. Также по данному факту проводят проверку следователи.

Момент драки зафиксировали камеры видеонаблюдения.