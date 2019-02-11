РИАМО – 11 фев. В столице в понедельник пройдет церемония прощания с актером Сергеем Юрским, артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Всенародный любимец скончался 8 февраля. Ему было 83 года. В декабре прошлого года Юрский попал в больницу с высокой температурой. Тогда родственники артиста сказали, что он лег на профилактику.

Церемония прощания с Сергеем Юрским начнется в 11:00 в понедельник в театре имени Моссовета. Народного артиста РСФСР похоронят на Троекуровском кладбище.

Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл на сцене Большого драматического театра имени Горького, «Школы современной пьесы», театра имени Моссовета. Юрский сам поставил более десятка спектаклей и написал несколько книг. Также он работал на телевидении, занимался дубляжом и активно снимался в кино. Наиболее известными фильмами с участием Юрского стали «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя».