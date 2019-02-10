РИАМО - 10 фев. Мужчина с телесными повреждениями самостоятельно обратился в больницу Сергиева Посада, его избили в ходе ссоры, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он пояснил, что 9 февраля в 04:30 в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» с телесными повреждениями самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина 1979 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД мужчина 1991 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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