Типовые часы появились в Москве еще до революции. Сейчас в столице 1082 циферблата с электронным блоком управления. Контроль над их работой идет круглосуточно. И если вы заметили, что они встали или отстают, можете звонить в диспетчерскую "Службы времени" +7 (499) 267-30-71.