РИАМО – 10 фев. Более 1 тысячи циферблатов с электронным блоком управления можно увидеть на улицах столицы, контроль над их работой идет круглосуточно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Типовые часы появились в Москве еще до революции. Сейчас в столице 1082 циферблата с электронным блоком управления», – написал Собянин в своем аккаунте в Instagram.

Собянин добавил, что контроль над работой часов идет круглосуточно.

«И если вы заметили, что они встали или отстают, можете звонить в диспетчерскую «Службы времени»: 8(499)267-30-71», – уточнил мэр столицы.