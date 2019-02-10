РИАМО - 10 фев. Неизвестный проник в помещение организации в поселке Коммунарка в новой Москве и вынес оттуда деньги и техническую аппаратуру на сумму более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что в 10:29 8 февраля в службу «02» поступило сообщение о краже из организации по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 7 февраля по 10:00 8 февраля неизвестный неустановленным способом проник в помещение ИП, расположенное по указанному адресу, откуда совершил кражу денежных средств в сумме 144 тысяч рублей и технической аппаратуры, принадлежащей данному ИП», – сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».