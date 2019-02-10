РИАМО – 10 фев. В ближайшие годы объем контента «Московской электронной школы» будет постоянно расти, сервисы проекта усовершенствуют для лучшей успеваемости учеников, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В ближайшие годы объем этого контента будет нарастать. Будут нарастать и сервисы, и возможности электронных заданий, тестов, персонификация этих заданий, подстраивание под каждого учащегося. Это важный такой инновационный проект, который, должен сказать, не отменяет все стандарты образования, все задачи, связанные с моторикой движения, работой руками и так далее и тому подобное. Это не в противовес чему-то, это в дополнение», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проекту «Московская электронная школа» уже больше двух лет. Он включает библиотеку электронных учебных материалов и единый электронный дневник. МЭШ объединяет традиционные школьные методики и современные цифровые технологии. Родители могут в режиме реального времени следить за успеваемостью ребенка с помощью электронного журнала и дневника.

Интерактивный контент для учителей и школьников собран в цифровой библиотеке.

«Преподаватель может выбрать лучшие сценарии, подготовить на их основе собственное занятие, а также загрузить в библиотеку уникальный материал», – заключается в материале.