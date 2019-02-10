РИАМО - 10 фев. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry от дома на улице Юности в Лобне, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Девятого февраля в 13:55 в дежурную часть ОМВД обратилась женщина 1960 года рождения с заявлением о том, что с 18:00 8 февраля до 13:50 9 февраля от дома по улице Юности в Лобне неизвестный похитил ее автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Представитель пресс-службы дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».