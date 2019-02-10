РИАМО - 10 фев. В центре столицы прошла публичная акция, в которой приняли участие около 400 человек, полиция обеспечила порядок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В центре Москвы завершилась публичная акция, проведение которой не было в установленном порядке согласовано органами власти. В мероприятии приняли участие около 400 человек», – отмечается в сообщении.

Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и общественной безопасности.