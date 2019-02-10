РИАМО - 10 фев. Сборная России обыграла команду Чехии в заключительном матче этапа Еврохоккейтура в Швеции со счетом 3:1, сообщает Газета.ru.

«Матч окончен! Сборная России обыграла Чехию — 3:1. Наша команда пропустила первой, но затем ответила дублем Кузьменко, а в третьем периоде отличился Кадейкин», - говорится в сообщении.

Игра прошла на стадионе «Ховет» в Стокгольме. Встречу судили Микаэль Норд (Швеция) и Маркус Линде (Швеция).

Предыдущую встречу со шведами на этапе Еврохоккейтура сборная России проиграла.