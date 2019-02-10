РИАМО – 10 фев. В Венгрии завершились международные соревнования по боксу, в составе сборной команды России выступали четверо спортсменов из Подмосковья, они завоевали призовые медали для национальной сборной, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир в Венгрии проходил с 5 по 9 февраля.

«В составе сборной команды России выступали подмосковные спортсмены Анастасия Белякова, Андрей Замковой, Ярослава Якушина и Овик Оганнисян», – отмечается в сообщении.

Победительницей соревнований среди женщин в весовой категории 60 килограммов стала Белякова. В финале ей уступила Дайтоне Аида из Аргентины.

«Якушина завоевала серебро в весовой категории 69 килограммов. Золото у Ниен-Чин из Тайваня, бронза у спортсменок из Венгрии Агаты Бидан и Биты Естель», – добавляется в материале.

В весовой категории 69 килограммов золото завоевал Замковой. Второе место у Давида Капулера из Израиля, третье поделили Август Китисак из Тайланда и Марко Бириан из Аргентины.

«Оганнисян стал бронзовым призером в весовой категории 56 килограммов. Золото у француза Кристофера Патте, серебро у Андрея Обазбека из Казахстана», – подчеркивается в пресс-релизе.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что в регионе активно развивается бокс.

«Одним из залогов успеха является грамотное сочетание современной спортивной инфраструктуры и хороших спортивных традиций. Например, школа бокса в подмосковном Чехове воспитала таких спортивных легенд, как олимпийский чемпион Александр Поветкин и чемпион мира Денис Лебедев. Сейчас им на смену приходит новое поколение чемпионов», – уточнил министр.