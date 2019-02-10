РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Водитель кроссовера Volkswagen въехал в столб на Октябрьском проспекте в Подольске и покинул место ДТП, оставив пострадавшего пассажира, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель ОГИБДД УМВД России по Подольску.

«Сегодня, 10 февраля, в 12:00 на Октябрьском проспекте у дома №4 в Подольске на круговом движении водитель кроссовера Volkswagen Tiguan не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель покинул место ДТП. В машине остался раненый пассажир», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший отделался ушибом левого голеностопного сустава. Ему было назначено лечение по месту жительства.

«В настоящее время устанавливается водитель, а также причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия», - пояснил он.