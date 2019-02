View this post on Instagram

В Подмосковье появится предприятие по производству упаковочных материалов! Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе председателем правления и управляющим директор Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. На нем будет 300 рабочих мест, а объём инвестиций составит 100 миллионов долларов. Предприятия начнёт работу уже в следующем году. Желаю нашим индийским коллегам успехов в бизнесе! A new factory is due to be launched in 2020! 300 jobs will be created, a total of USD 100 mln. will be invested. We wish best of luck to our Indian partners. #нашеподмосковье