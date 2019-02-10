РИАМО – 10 фев. В Подмосковье появится предприятие по производству упаковочных материалов, на нем создадут 300 рабочих мест, а запустить его планируется в 2020 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. На нем будет 300 рабочих мест, а объем инвестиций составит 100 миллионов долларов», – написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.
Он подчеркнул, что предприятие начнет работу уже в следующем году.
«Желаю нашим индийским коллегам успехов в бизнесе!» – резюмировал губернатор.
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В Подмосковье появится предприятие по производству упаковочных материалов! Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе председателем правления и управляющим директор Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. На нем будет 300 рабочих мест, а объём инвестиций составит 100 миллионов долларов. Предприятия начнёт работу уже в следующем году. Желаю нашим индийским коллегам успехов в бизнесе! A new factory is due to be launched in 2020! 300 jobs will be created, a total of USD 100 mln. will be invested. We wish best of luck to our Indian partners. #нашеподмосковье
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