РИАМО – 10 фев. В Подмосковье появится предприятие по производству упаковочных материалов, на нем создадут 300 рабочих мест, а запустить его планируется в 2020 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. На нем будет 300 рабочих мест, а объем инвестиций составит 100 миллионов долларов», – написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Он подчеркнул, что предприятие начнет работу уже в следующем году.

«Желаю нашим индийским коллегам успехов в бизнесе!» – резюмировал губернатор.