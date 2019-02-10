РИАМО - 10 фев. Депутат Государственный думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина посетила избирательный участок в Одинцове, где проходит предварительное голосование за кандидатуры в совет депутатов Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В воскресенье проводится предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» за кандидатуры в совет депутатов Одинцовского городского округа. В 8:00 заработали все 34 избирательных участка для предварительного голосования. Отдать свой голос жители муниципалитета могут до 20:00.

«Оксана Пушкина посетила избирательный участок в гимназии №7 города Одинцово. Парламентарий высоко оценила организацию мероприятия», – говорится в сообщении.

Она отметила, что с экономической точки зрения преобразование Одинцовского района в Одинцовский городской округ, ей кажется, очень правильным решением. Потому что старая экономическая система пробуксовывает, невероятная разность бюджетирования поселений не позволяет равномерно распределять денежные средства по территориям.

«Будем следить за тем, как меняются экономические условия при новом образовании. Я буду внимательно наблюдать за этим. Хочу, чтобы отклики людей до меня доходили. У нас есть возможность каждый месяц общаться с жителями на приемах. Обещаю, что любые недостатки этих преобразований буду докладывать коллегам и требовать изменений, если они будут негативные», – добавила Пушкина.

Она подчеркнула, что кандидат в совет депутатов должен быть неравнодушным, грамотным и умным, лидером общественного мнения, а также членом команды.