РИАМО - 10 фев. В Одинцовском городском округе проходит предварительное голосование за кандидатуры в совет депутатов, глава муниципалитета Андрей Иванов отдал свой голос в здании Дома молодежи в Горках-2, участие в предварительном голосовании на 15:00 приняли свыше 10 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В 8:00 открылись 34 счетных участка в шести округах. На 15:00 явка составляет 10039 человек.

«Сегодня проходит предварительное голосование за кандидатов от «Единой России». Это внутренняя демократическая процедура: сами жители открыто определяют кандидатов, которые будут представлять партию на грядущих выборах депутатов Одинцовского городского округа в апреле. На участки идут члены и сторонники «Единой России», а также все, кому небезразлично будущее единого городского округа», – сказал Иванов.

Он добавил, что в партийных отделениях состоит 2845 человек, еще 2738 являются зарегистрированными сторонниками партии, а общее количество ячеек – 193.

От того, каким будет состав совета депутатов Одинцовского городского округа, зависит многое. Орган будет принимать все решения, депутаты будут представлять интересы жителей своих территорий и отвечать за постоянную связь с избирателями на местах.

Иванов призвал местных жителей прийти на избирательные участки и отдать свой голос, уточнив, что важно выбрать опытных, ответственных людей, имеющих управленческую квалификацию. В будущем совете депутатов будет 40 человек – по пять депутатов с каждого из шести округов, а также 10 человек от политических партий. Это позволит достойно представить все территории и все политические силы.

В свою очередь депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков подчеркнул, что слияние Одинцовского района и Звенигорода в единый городской округ, новая структура управления территориями – это уверенный шаг вперед.

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич посетила избирательный участок в Горках-10 и прокомментировала формирование Одинцовского городского округа.

«Мне важно, чтобы в нашей стране система власти была понятна и прозрачна. Я изучала порядок проведения общественных слушаний. В одном поселении правила приглашения одни, а в другом они отличаются. Все это вносит хаос и не способствует качеству власти. Городской округ – это ясность, понятность и прозрачность властной вертикали. Бюджет будут равномерно распределяться, и эти денежные средства будут потрачены на благоустройство, дороги, школы и ветхое жилье и на то о чем постоянно говорят наши жители», - отметила Юденич.

Она добавила, что кандидат должен быть от народа, он должен нести в совет просьбы людей, которые его выбрали. Это главное его функция. Все остальное – его политическая ориентация, его личное отношение к тем или иным политическим деятелем не имеет значения. Депутат, который идет в совет, должен исполнять волю людей его, избравших.

«Так, 34 участка сегодня (10 февраля – ред.) работают с 8:00 до 20:00. Жители голосуют в двух бюллетенях – за кандидатуры в партийный список, всего заявилось 14 человек, и за кандидатуры по многомандатным округам – их заявилось 42. После закрытия участков комиссии подсчитают результаты», – заключается в сообщении.