РИАМО - 10 фев. На следующей неделе в столице температура будет превышать климатические значения на несколько градусов, в первой половине ожидается потепление до плюс 3 градусов и дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Влияние циклонов будет проявляться все сильнее в погоде столицы. И в начале рабочей недели ожидается усиление ветра южной четверти до 12-17 метров в секунду.

«При этом температура по-прежнему будет превышать климатические значения на несколько градусов. В отдельные дни первой половины недели прогнозируется до плюс 3 градусов. Из-за влияния атмосферных фронтов будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя», – говорится в сообщении.

При таком сочетании метеоявлений погода будет далека от комфортной. По мнению медиков, возрастет риск простудных заболеваний.

В Подмосковье и Москве на 11 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра. Ветер будет дуть юго-западного и южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, днем возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

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