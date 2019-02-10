РИАМО – 10 фев. Полицейские в районе Филевский парк в столице установили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местный житель за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своей квартире на Филевском бульваре приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.

«Дознанием ОМВД России по району Филевский парк города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.