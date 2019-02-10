РИАМО - 10 фев. Двух взрослых и одного ребенка эвакуировали в ходе тушения возгорания в квартире на юге столицы, в настоящее время пожар удалось ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В 13:37 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: проезд Сумской, дом 5, корпус 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

«Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара. В 13:59 загорание локализовано. С вышележащих этажей спасено три человека, из них один ребенок», – отмечается в сообщении.

В 14:26 ликвидировано загорание личных вещей и мебели на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

«Для тушения пожара было задействовано шесть единиц техники и 18 человек личного состава», – заключается в материале.