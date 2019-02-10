РИАМО – 10 фев. В столичном метрополитене работу могут найти люди с ограниченными возможностями здоровья, в настоящее время здесь заняты свыше 300 человек с инвалидностью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Московское метро открыто для людей с разными возможностями. Сейчас там трудятся больше 300 человек с инвалидностью», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр города рассказал об истории Сергея Купцова, у которого есть проблемы со зрением.

«Работая в Центре обеспечения мобильности пассажиров, он помог разработать алгоритм сопровождения незрячих людей», – заключил Собянин.