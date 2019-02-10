РИАМО – 10 фев. Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата «Посейдон» из многоцелевой океанской системы намерены провести в России летом 2019 года, сообщает ТАСС.

«Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях – этим летом», – отметил источник агентства в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Он пояснил, что «на ходовых «Посейдон» будет выстреливаться в море с берегового стенда», поскольку строительство штатного носителя беспилотника – атомной подводной лодки специального назначения проекта 09851 «Хабаровск» – продолжается на «Севмаше».

Агентство не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Президент России Владимир Путин заявил 2 февраля об окончании ключевого этапа испытаний подводного аппарата «Посейдон».

«Завершение подводных испытаний ядерной энергоустановки подтвердило возможность обеспечить беспилотнику неограниченную дальность хода и максимальную скорость более 200 километров в час», – дополнил источник.