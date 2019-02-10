РИАМО – 10 фев. В квартире жилого дома на юге столицы начался пожар, до прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули 20 человек, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«По адресу: Сумской проезд, дом 5 корпус 1 происходит загорание в квартире жилого дома. Информация о пострадавших не поступала. Подразделения находятся на месте, работают по тушению загорания», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек.