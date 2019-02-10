РИАМО - 10 фев. Управление Роспотребнадзора по Московской области предупредило жителей региона о том, что в торговом обороте находятся фальсифицированные сыры производства ООО «Молочный завод «Майский», КФХ, ИП Кудаев, ИП Чагаров, предприятия не работают по заявленным адресам, говорится в документе ведомства, который имеется в распоряжении РИАМО.

Фальсифицированные сыры произведены «предприятиями-призраками» из Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик ООО «Молочный завод «Майский» (КБР, Майский район, село Пришибо-Малкинское, улица Мира, 7), КФХ (КБР, Чегем, улица Октябрьская, 52), ИП Кудаев Жагафар Юсупович (КБР, Эльбрусский район, село Верхний Баксан, улица Школьная, 19), ИП Чагаров Леуан Хусеевич (КЧР, Карачаевский район, аул Каменомост, улица Курджиева, 30).

«По указанным адресам какие-либо производственные предприятия не обнаружены, фактические адреса производств не установлены. Кроме того, согласно сведениям, представленным на официальном сайте Федеральной налоговой службы, ООО «Молочный завод «Майский», КФХ, глава Курданов Хабибулах Хисаевич, ИП Кудаев Жагафар Юсупович, прекратили свою деятельность», – говорится в документе.

Декларации о соответствии и сертификаты соответствия продукции данных изготовителей отозваны, о чем сделаны соответствующие записи в реестре зарегистрированных деклараций о соответствии и сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации.

«Согласно лабораторным исследованиям молочной продукции (сыров), данных изготовителей, выявлены несоответствия обязательным требованиям по показателям идентификации (обнаружены фитостерины), иными словами имеет место фальсификация жиров молочного происхождения», – отмечается в материале.

На основании изложенного, учитывая риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, связанных с употреблением фальсифицированной продукции, настоятельно рекомендуем учитывать данную информацию гражданам и бюджетным учреждениям, осуществляющим конкурсные процедуры при закупке пищевых продуктов.

«Также, доводим до сведения руководителей предприятий торговли и общественного питания о необходимости принятии мер по недопущению в оборот продукции данных изготовителей», – подчеркивается в сообщении.