РИАМО – 10 фев. Работа по перемещению снега с площадок временного складирования на снегоплавильные пункты началась в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«Работы по перемещению снега с площадок временного складирования на стационарные снегосплавные пункты стартовали в столице», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после мощных январских снегопадов отмечалась пиковая нагрузка на стационарные снегосплавные пункты города.

Только 26-27 января в Москве выпало до 25 сантиметров снега, высота сугробов превысила полметра.

«Для оперативной очистки дорог и дворов на территории города были определены места для временного складирования снега. Эти площадки максимально удалены от жилых кварталов и не доставляют неудобств москвичам», – добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что в настоящее время снегосплавные мощности Москвы разгружены, что позволяет организовать повсеместные работы по вывозу снега с площадок временного хранения на стационарные пункты утилизации.

«Вывоз снега ведется круглосуточно во всех районах Москвы. К примеру, в районе Зюзино созданы три места для временного складирования снега, две из них расположены на Балаклавском проспекте. Общая вместимость площадок – 20 тысяч кубометров снега. Эта масса сейчас перемещается для утилизации на снегосплавные пункты», – заключил собеседник агентства.