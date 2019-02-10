РИАМО – 10 фев. Жительницу Самарской области задержали по подозрению в хищении денежных средств в аптеке в районе Фили-Давыдково в столице, женщина работала здесь провизором, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Территориальный отдел полиции обратился представитель аптеки, расположенной на улице Артамонова. Он рассказал о том, что в ходе ревизии выявлена недостача денежных средств.

«В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные территориального ОМВД задержали подозреваемую в хищении 48-летнюю жительницу Самарской области. Как установлено, женщина, работавшая провизором аптеки, пользуясь служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Отделением дознания ОМВД России по району Фили-Давыдково Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.