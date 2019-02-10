РИАМО - 10 фев. В Подмосковье и Москве на 11 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 11 февраля.

«Такой же уровень опасности объявили на территории всего Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Тульской и Тамбовской областей», – говорится в сообщении.

В Московском регионе 11 февраля будет облачно, местами ожидается снег, мокрый снег, гололедица. Температура ночью составит минус 4-2 градуса, днем – 0 – минус 2 градуса.

Ветер будет дуть юго-западного и южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, днем возможны порывы до 12-17 метров в секунду.