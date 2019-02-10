РИАМО – 10 фев. Здание с репетиционным танцевальным залом для кафедры сценического движения театрального института имени Щукина в Москве будет построено в Год театра, все работы намерены завершить в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

«Пластика – одна из основ актерской профессии, и кафедра сценического движения театрального института остро нуждалась в зале для репетиций. Благодаря поддержке министерства культуры в Год театра специально для этих целей к главному корпусу института будет пристроено отдельное здание», – сказал ректор института имени Щукина Евгений Князев.

Он уточнил, что площадь нового здания составит около 1 тысячи квадратных метров.

«В здании будут расположены двухъярусный танцевальный зал для репетиций, классы для занятий по актерскому мастерству, а также зал для хранения декораций», – перечисляется в сообщении.

Князев уточнил, что завершить строительство здания планируется в сентябре 2019 года.

В России наступивший год объявлен Годом театра.