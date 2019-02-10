РИАМО - 10 фев. Правоохранители не обнаружили взрывное устройство в Московском коммерческом банке на севере Москвы, из здания после анонимного сообщения о минировании были эвакуированы почти 30 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее поступил звонок с угрозой взрыва в Московском коммерческом банке по адресу: Ленинградский проспект, дом 78.

«Проверка завершена, угроза не подтвердилась», – сказал представитель экстренных служб столицы.

С 5 февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». В правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок прокатилась по России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.