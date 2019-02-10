РИАМО - 10 фев. Возле рынка на улице Болотниковской в столице произошла драка, которая переросла в поножовщину, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что по адресу: улица Болотниковская, дом 12, драка.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что примерно в 23:40 8 февраля около рынка по указанному адресу неизвестный в ходе конфликта, переросшего в драку, предметом, похожим на нож, нанес удар безработному мужчине 1992 года рождения, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой, проникающим ножевым ранением и острыми субдуральными внутримозговыми гематомами левой височной области, оскольчатым переломом левой височной кости госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.

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